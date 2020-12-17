Kastamonu'da bir memur, adliye binasında silahla yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde adliyede binasında görevli bir memur, silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya Adliye binasında savcılık kaleminde memur olarak çalışan N.S., henüz sebebi belli olmayan bir şekilde silahın ateş alması sonucu yaralandı. Silah sesinin duyulmasının ardından N.S'nin yaralandığını gören adliye çalışanları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan N.S'yi Tosya Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından N.S, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, polis ekipleri ise adliye binasında incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı