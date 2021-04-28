Kastamonu'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi
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Kastamonu'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi

Kastamonu'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulanan karantinaya son verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulanan karantinaya son verildi.

Cide Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, Kovanören köyü Aşağımevki Mahallesi'nde 17 Nisan'da ikinci bir karara kadar karantina kararı alındığı hatırlatıldı.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince yapılan kontrollerde mahallede Kovid-19 pozitif vaka sayılarının azaldığı belirtilen açıklamada, bunun üzerine mahalledeki karantina uygulamasına son verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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