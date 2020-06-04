Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi
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Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi

Kastamonu'da bir mahallede karantina uygulaması sonlandırıldı.

Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi
04.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:19

Kastamonu'da bir mahallede karantina uygulaması sonlandırıldı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Yolkonak köyü Kımız Mahallesi'nde, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, 21 Mayıs'ta karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, köy merkezinde yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, Kovid-19 pozitif vaka kalmadığı ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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