Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi Kastamonu'da bir mahalledeki karantina uygulaması sonlandırıldı.

Kastamonu'da bir mahalledeki karantina uygulaması sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Talipler köyü Şadibey Mahallesi'nde 10 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köy merkezinde yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, Kovid-19 pozitif vaka kalmadığından ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA