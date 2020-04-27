Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi
Kastamonu'da bir mahalledeki karantina uygulaması sonlandırıldı.
27.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:22
Kastamonu'da bir mahalledeki karantina uygulaması sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Talipler köyü Şadibey Mahallesi'nde 10 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köy merkezinde yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, Kovid-19 pozitif vaka kalmadığından ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.
Kaynak: AA