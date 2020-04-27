Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi
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Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi

Kastamonu'da bir mahalledeki karantina uygulaması sonlandırıldı.

Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi
27.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:22

Kastamonu'da bir mahalledeki karantina uygulaması sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Talipler köyü Şadibey Mahallesi'nde 10 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köy merkezinde yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, Kovid-19 pozitif vaka kalmadığından ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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