Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahalledeki karantina uygulaması sonlandırıldı.
22.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:12
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahalledeki karantina uygulaması sonlandırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samancılar köyü Kapıkaya Mahallesi'nde 4 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, yerleşim yerinde hastalık belirtisi değerlendirmesinde herhangi bir soruna rastlanmaması üzerine karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.
Kaynak: AA