Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahalledeki karantina uygulaması sonlandırıldı.
21.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:24
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahalledeki karantina uygulaması sonlandırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yenibeyler köyü Güneysökü Mahallesi'nde 5 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, yerleşim yerinde hastalık belirtisi değerlendirmesinde herhangi bir soruna rastlanmaması üzerine karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.
Kaynak: AA