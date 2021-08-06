Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir mahallede, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir mahallede, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Hanönü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yeniköy köyü Yörükören Mahallesi'nin, ikinci bir karara kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
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