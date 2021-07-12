Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahalle, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahalle, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Sökü köyü Beşevler Mahalllesi'nin, 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

KADIN, ORMANI YAKTIĞINI İDDİA ETTİĞİ ŞÜPHELİYİ GÖRÜNTÜLEDİ
KADIN, ORMANI YAKTIĞINI İDDİA ETTİĞİ ŞÜPHELİYİ GÖRÜNTÜLEDİ
Cumhurbaşkanlığı tarafından aranıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş
Cumhurbaşkanlığı tarafından aranıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş
OSMANLI ARŞİVİNİN KAYIP BELGELERİ ÇÖPTEN ÇIKTI İDDİASI
OSMANLI ARŞİVİNİN KAYIP BELGELERİ ÇÖPTEN ÇIKTI İDDİASI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Sertab Erener Burak Özçivit
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 17:53:05. #1.15#

title