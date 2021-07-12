Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahalle, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahalle, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Sökü köyü Beşevler Mahalllesi'nin, 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor