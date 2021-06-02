Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Çaybaşı köyü Kadı Mahallesi'nin 14 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor