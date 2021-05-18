Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Çepni köyü Sifan Mahallesi'nin 10 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Mahalledeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulması istendi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu