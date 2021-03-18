Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
18.03.2021 23:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:58
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, merkeze bağlı Bük köyü Üyük Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle ikinci bir karara kadar karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor