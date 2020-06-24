Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulanacak.
24.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:15
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulanacak.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, merkeze bağlı Evciler köyü Aşıkkarip Mahallesi, salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla ikinci bir emre karara kadar karantinada tutulacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyecek mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
Kaynak: AA