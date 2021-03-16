Kastamonu'da bir köyde karantina süresi 10 güne çıkarıldı
16.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:53
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina süresi uzatıldı.
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina süresi uzatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle 7 gün önce karantinaya alınan Çubukludere köyünün karantina süresi 3 gün daha uzatılarak 10 güne çıkarıldı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ekipleri önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor