Kastamonu'da bir köyde karantina sonlandırıldı
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Kastamonu'da bir köyde karantina sonlandırıldı

06.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:48
Kastamonu'da bir köyde karantina sonlandırıldı

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde başlatılan karantina uygulaması sona erdi.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde başlatılan karantina uygulaması sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca 24 Aralık'ta Çıban köyünün karantinaya alındığı hatırlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, köy merkezinde Kovid-19 pozitif vaka kalmadığı ve şüpheli vakaya da rastlanmadığı, bu nedenle karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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