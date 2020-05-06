Kastamonu'da bir köyde karantina sona erdi

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki bir köyde karantina uygulaması sonlandırıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki bir köyde karantina uygulaması sonlandırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, 765 nüfusu bulunan Yeşilova köyünde, 18 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, köy merkezinde yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, Kovid-19 pozitif vaka kalmadığından ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA