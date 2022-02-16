Kastamonu'da bir köyde çıkan yangın 10 eve sıçradı - Haberler
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Kastamonu'da bir köyde çıkan yangın 10 eve sıçradı

AA, Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da bir köyde çıkan yangın 10 eve sıçradı

Kastamonu'da bir köyde çıkan ve evleri saran yangına müdahale ediliyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir köyde çıkan ve evleri saran yangına müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Başören köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köydekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, Özel İdare ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangın 10 eve sıçradı

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangın 10 eve sıçradı

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangın 10 eve sıçradı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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