Kastamonu'da bir köyde çıkan yangın 10 eve sıçradı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir köyde çıkan ve evleri saran yangına müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Başören köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köydekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, Özel İdare ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.