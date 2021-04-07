Kastamonu'da bir köy ve mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'da bir köy ve mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da bir köy ve mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kastamonu'da bir köy ve mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanacak.

Kastamonu'da bir köy ve mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanacak.

Kastamonu Valisi Avni Çakır başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Küçüksu köyü merkezi ve Karaş köyü Kuş Mahallesi'nin 10 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Kurul, bu bölgelerde güvenlik ve sağlık tedbirleri alınmasına, kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Canan Ergüder Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kastamonu'da bir köy ve mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:39:34. #1.15#
title