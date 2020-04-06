Kastamonu'da bir köy ve 4 mahalle daha karantinaya alındı Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve 4 mahalle daha karantinaya alındı.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve 4 mahalle daha karantinaya alındı.

Çatalzeytin ilçesinin Yenibeyler köyü Güneysökü Mahallesi ile Samancı köyü Kapıkaya Mahallesi, Tosya ilçesinde ise Kargın köyü ile Karabey köyü Devrez Mahallesi ve Ortalıca köyü Aşağı Arpalık Mahallesi karantinaya alındı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce ilçeye bağlı Yağcılar köyü Göl Mahallesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındığını hatırlattı.

Tosya merkezi ve köylerinde Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle denetlendiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, köylerden ilçe merkezine, ilçe merkezinden de köylere giriş çıkışlar istisnai durumlar hariç durdurulmuştur. Köylerde yaşayanların ihtiyaç duyacakları malzemelerin tespit ve temini köy muhtarlarımızca, Vefa Sosyal Destek grubumuzun da yardımıyla yapılacaktır. Bu nedenle köy muhtarlarımızın ikinci bir düzenlemeye kadar köylerinden ayrılmamalarına karar verilmiştir."

Pişkin, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerin aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kentte daha önce toplam 4 köy ve 5 mahallede karantina şartları uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA