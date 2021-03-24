Kastamonu'da bir köy ve 2 apartman karantinaya alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köy ile 2 apartman yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başladı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köy ile 2 apartman yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçenin Aşağıkayı köyünün artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındığını belirtti.

İlçe merkezinde iki farklı dairede Kovid-19 vakası görüldüğünü ifade eden Pişkin, "Vaka görülen apartmanların tamamının 10 gün süreyle karantina altına alınmasına, bu apartmanlarda yaşayan kişilerin ihtiyaçlarının mahalle muhtarları ve azaları ile vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Taşköprü Yatılı Bölge Okulunda ise personellerde Kovid-19 vakası görülmesi nedeniyle eğitime 10 gün ara verildi.

Okulda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar