Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Tosya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Karasapaca köyünün, 4 farklı adreste görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle, 10 gün süreyle karantina altına alınmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, köye giriş çıkışlara izin verilmeyerek güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınmasına, kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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