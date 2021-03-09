Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

09.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:38
Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları ve 4 kişinin testinin pozitif çıktığı Çatak köyünün 10 gün karantinaya alınmasına karar verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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