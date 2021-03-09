Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
09.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:38
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları ve 4 kişinin testinin pozitif çıktığı Çatak köyünün 10 gün karantinaya alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor