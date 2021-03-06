Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
06.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:26
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina önlemleri uygulanacak.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina önlemleri uygulanacak.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Hacıali köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor