Kastamonu'da bir köy Kovid-19 karantinasına alındı
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Kastamonu'da bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

15.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:03
Kastamonu'da bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Akgüney köyünün 10 gün karantinaya alınmasına karar verdi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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