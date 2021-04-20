Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
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Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köy, artan korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köy, artan korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

İnebolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildi. Bu kapsamda halk sağlığını korumak ve salgının kontrol altına alınabilmesi için ilçeye bağlı Kabalar köyü 10 gün süreyle İnebolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alınması kararlaştırıldı. Karantina ile birlikte köyün giriş ve çıkışlarına izin verilmezken, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin görevliler tarafından alınması istendi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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