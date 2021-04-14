Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, son günlerde Daday ilçesine bağlı İnciğez köyünde artan vaka sayısının kontrol altına alınabilmesi için karantinaya alınması kararlaştırıldı. Daday'a bağlı İnciğez Köyü, Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar ile 10 gün süreyle karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Jandarma ekipleri, köy girişinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de kontrollerini sürdürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı