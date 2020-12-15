Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
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Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

15.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:40
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Göynükören köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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