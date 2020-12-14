Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
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Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

14.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:40
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Doğan köyünün 10 gün karantina altına alınması kararı verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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