Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
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Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

10.12.2020 00:16 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:20
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ilçeye bağlı Aşağıyuva köyü merkezi ile Tığlıoğlu bağlısı karantinaya alındı.

Kastamonu'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince merkez ilçeye bağlı Aşağıyuva köyü merkezi ile Tığlıoğlu bağlısı karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince korona virüs vakalarının hızlı artışı göstermesi üzerine merkez ilçeye bağlı Aşağıyuva köyü merkezi ile Tığlıoğlu bağlısı, korona virüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Bu kapsamda köylerin giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, köyde güvenlik ve sağlık ekiplerinin de gerekli tedbirleri almalarına karar verildiği açıklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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