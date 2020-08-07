Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
07.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:45
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Karadonu köyü 14 gün karantina altında tutulacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
Kaynak: AA