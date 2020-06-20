Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
20.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:02
Kastamonu'nun Araç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Doğanpınar köyü Kovid-19 nedeniyle 14 gün karantinada kalacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
Kaynak: AA