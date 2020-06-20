Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
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Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
20.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:02

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Doğanpınar köyü Kovid-19 nedeniyle 14 gün karantinada kalacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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