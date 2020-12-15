Kastamonu'da bir köy ikinci kez karantinaya alındı
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Kastamonu'da bir köy ikinci kez karantinaya alındı

15.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:36
Kastamonu'da bir köy ikinci kez karantinaya alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Donalar köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi. Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Donalar köyü ağustos ayında da karantinaya alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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