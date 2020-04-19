Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı
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Kastamonu, 3. Sayfa

Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı

Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı Kastamonu'da bir köy daha yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

19.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:33
Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı

Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı

KASTAMONU - Kastamonu'da bir köy daha yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde iki kişide korona virüs hastalığının tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince köyün karantinaya alındığı açıklandı. Kararda, filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen hastalığın artış gösterdiği ve salgının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köyün ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı belirtildi. Kastamonu'da daha önceden 21 yerleşim yeri karantinaya alınmıştı.

Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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