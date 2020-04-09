Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı. Bozkurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kızılcaelma köyünün Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kentte daha önce 7 köy ve 12 mahallede karantina uygulanmaya başlanmıştı. Kaynak: AA