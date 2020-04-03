Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı Kastamonu Valiliği, il merkezine bağlı Talipler köyünde korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındığını açıkladı.

Kastamonu Valiliği, il merkezine bağlı Talipler köyünde korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındığını açıkladı.

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kastamonu Valiliği tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu Valiliği tarafından İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, il merkezine bağlı Talipler köyü merkez mahallesi karantinaya alındı. Karantina kararlarının ardından jandarma ekipleri, karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında, şunlara yer verildi:

"İlimiz Merkez ilçesi Talipler Köyü köy merkezinde korona virüs vakasının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişilerin olması nedeniyle, korona virüs salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy merkezine giriş ve çıkışlara izin verilmeyerek, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."

Öte yandan Kastamonu Valiliği, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda daha önceden 9 köy ve mahallenin karantina altına alındığını açıklamıştı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA