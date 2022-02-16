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Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı bir köyde yaklaşık 10 evde yangın çıktı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı bir köyde yaklaşık 10 evde yangın çıktı. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Akkaya Başören Köyü'nde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın çok sayıda eve sıçradı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - 3. Sayfa

Kastamonu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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