Kastamonu'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
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Kastamonu'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

21.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 21.11.2020 18:30
Kastamonu'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

Kastamonu'da bir kişiyi silahlı saldırı sonucu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kastamonu'da bir kişiyi silahlı saldırı sonucu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Aksakal'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla akrabası M.K'yi saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasret Sokak'ta dün, kullandığı otomobile silahla ateş açılması sonucu Sedat Aksakal olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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