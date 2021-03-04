Kastamonu'da bir kişinin geçen yıl silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili jandarma 23 adreste arama yaptı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde geçen yıl bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili jandarma ekipleri 23 farklı adreste arama yaptı.