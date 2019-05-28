Kastamonu'da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi, bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.

İlçeye bağlı Çanşa köy merkezinin dışındaki bir arazide vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak kesiği bulunan kişinin öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede İsa Kapucu'ya ait olduğu belirlenen cenaze, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA