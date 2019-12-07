: Kastamonu'da bir kadının kredi kartı bilgilerini çalan

07.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:42

Kastamonu'da bulunan bir kadının cep telefonuna gönderdikleri virüsle mobil bankacılık bilgilerine ulaşan dolandırıcıların, kredi kartıyla alışveriş yapıp, bir kuruma da bağışta bulundukları ortaya çıktı.

Yaşadığı Kahramanmaraş'tan yeğenini ziyaret etmek etmek amacıyla Kastamonu'ya gelen 60 yaşındaki Asiye Olcay Bülbül'ün cep telefonunda bir süre önce "donma" sorunu yaşamaya başladı. Telefonunda yüklemediği bir uygulama gören ancak bunu bütün uğraşlarına rağmen silemeyen Bülbül, bir süre sonra cihazını kullanamaz hale geldi.

Bülbül, gelen arama olmasına rağmen cep telefonunu açmayı başaramadı.

Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dolandırıldığım tarihten bir iki gün önce mobil bankacılığa giriş yapamadım. Uygulamayı durdurduklarını düşündüm." dedi.

Dolandırıldığı gün kendisine bankadan ulaşılmaya çalışıldığını ancak telefonu kilitlendiği için cevap veremediğini anlatan Bülbül, "Ne birini arayabildim ne gelen aramayı açabildim. Bankadan kızımın numarasını bulup onu aramışlar. Kızım da yeğenim aracılığıyla bana ulaştı. 'Anne kartından harcama yapılıyormuş, haberin var mı?' diye sordu. Ben de 'Hayır haberim yok' dedim." ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra telefonunun normale döndüğünü belirten Bülbül, "Daha sonra bankadan beni aradılar. 'Ankara ve İzmir'deki bir teknoloji mağazasından internet üzerinden 6 bin 300 liralık alışveriş, 25 lira da bağış yapılmış, bilginiz var mı?' dediler. İşlemin bana ait olmadığını söyledim. Sağ olsunlar, 'Biz ilgileneceğiz, paranızın iadesi için elimizden geleni yapacağız' deyip bütün bankacılık işlemlerime bloke koydular. Dolandırıcıların alışveriş yaptıkları mağazayı da arayıp söyledim. O süreçte çok zor saatler geçirdim. Herkesin gözü açık olsun. Kimse çocuğuna, torunlarına telefonunu vermesin. Çünkü oyundan virüs bulaşıyor. Ben artık kimseye telefonumu vermeyeceğim." diye konuştu.

Bülbül, telefonla dolandırıcılık olaylarını duyduğunu ancak telefona virüs girmesi sonucu dolandırılma konusunda daha önce bilgisi bulunmadığını vurgulayarak, "Oturduğum yerden faturamı, her şeyimi ödüyordum ama oturduğum yerden de soyuldum." dedi.

Bülbül, olayın ardından polise giderek, şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

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