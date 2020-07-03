Kastamonu'da bir kadını darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı Kastamonu'da bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kastamonu'da bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Polise başvuran S.Y, Aktekke Mahallesi'nde sokakta yürürken bir erkeğin kendisini darbettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, S.Y'yi darbeden kişinin K.C. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan K.C, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcılığının karara itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen K.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA