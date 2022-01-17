Kastamonu'da bir haftada 3'üncü FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 16'ya yükseldi - Haberler
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Kastamonu'da bir haftada 3'üncü FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 16'ya yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kastamonu'da bir haftada 3'üncü FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 16'ya yükseldi Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye art arda darbe Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri...

KASTAMONU (İHA) - - Kastamonu'da bir haftada 3'üncü FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 16'ya yükseldi

Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye art arda darbe

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere 3'üncü kez şafak operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda siyasi parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansmanı ve yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kastamonu İl Jandarma Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri ile komando timlerinin de katılımı ile şafak vakti Taşköprü'de üçüncü kez operasyon düzenlendi. Ekiplerin 8 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda aralarında Taşköprü Pulcular Mahallesi Muhtarı Ömer Tuncel'in de bulunduğu, şahıslar gözaltına aldı.

Ekipler, gözaltına alınan şahısların evlerinde ve işyerlerinde yaptıkları aramada çok sayıda dijital materyal, bilgisayar, tablet, cep telefonları, CD, flash bellek, dijital kartlar, kitap gibi materyaller ele geçirildi.

Öte yandan geçen hafta düzenlenen 2 operasyonda DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanının da aralarında bulunduğu 8 kişi daha gözaltına alınmıştı. Gerçekleştirilen 3 operasyonda toplam 16 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da bir haftada 3'üncü FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 16'ya yükseldi

Kastamonu'da bir haftada 3'üncü FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 16'ya yükseldi

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İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Kastamonu, Jandarma, Gözaltı, 3. Sayfa, Haber

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