Kastamonu'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı
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Kastamonu'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

27.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:52
Kastamonu'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı

'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

İl Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan S.Y, kaldığı evde yakalandı.

Emniyete götürülen S.Y'nin FETÖ'yle iltisaklı dershanelerde yöneticilik yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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