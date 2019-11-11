Kastamonu'da bir evde 23 tüfek ile 18 kurusıkı tabanca ele geçirildi

11.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:54

Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 23 av tüfeği ile 18 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Araç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Araç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İğdir köyündeki bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 23 ruhsatsız av tüfeği ile 18 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA