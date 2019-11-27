Kastamonu'da bir ev yandı
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Kastamonu'da bir ev yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Bey köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

27.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:11
Kastamonu'da bir ev yandı

'nun ilçesine bağlı Bey köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Bey köyü İki Pınar Mahallesi'nde 'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Taşköprü Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında Mehmet Yılmaz'a ait ev kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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