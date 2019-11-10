Kastamonu'da bir ev yandı

Kastamonu'da bir ev yandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

10.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:25
Kastamonu'da bir ev yandı

'nun ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesi Haydarlar köyünde ikamet eden Satı Eskici'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Kastamonu Belediyesi, İhsangazi Belediyesi ve Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınırken ev ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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