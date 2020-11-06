Kastamonu'da bir engelli İŞKUR desteğiyle kendi iş yerini açtı

Kastamonu'da yaşayan engelli Abdullah Çiftçi, İŞKUR'dan aldığı hibe ile kendi işini kurdu.

Kastamonu'da yaşayan engelli Abdullah Çiftçi, İŞKUR'dan aldığı hibe ile kendi işini kurdu.

İŞKUR tarafından sunulan Engelli ve Hükümlü Hibe Destek Projesi'ne yaptığı başvuru kabul edilen Çiftçi'ye gerekli ekipmanlar alınarak lastik tamiri iş yeri açıldı.

Çalışma ve İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, engellilerin hayat şartlarını iyileştirmek ve hizmetleri daha etkin şekilde sunabilmeleri amacıyla bakanlık ve kurumlarca engelli istihdamını geliştirici tedbirler alındığı, teşvikler öngörüldüğü anlatıldı.

Bu yılın birinci dönem hibe başvurularının sonuçlandığı belirtilen açıklamada, başvuru yapanlar içinden projesi kabul edilerek sözleşme imzalanan Çiftçi'ye ihtiyacı olan makinelerin alınarak iş yerinin açılmasının sağlandığı aktarıldı.

İŞKUR'un engellilerin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sol kol ve elinde kas iskelet sistemi engeli bulunan 31 yaşındaki 2 çocuk babası Çiftçi, Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde yaşamaktadır. Lise öğrenimine durumları olmadığı için devam edememiştir. İŞKUR'un imkanlarından faydalanarak değişik kurumlarda Toplum Yararına Programlarda çalışmıştır. Engelli olarak kamuda iş imkanı bulamadığı için köyünde lastik tamiri işi ile uğraşan bir iş yerinde çalışmaya başlayarak işi öğrenmiştir. Yaklaşık 4 yıl lastik tamir atölyesinde çalışmıştır."

Çiftçi'nin görüşlerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oto lastik tamiri atölyesinde çalışırken böyle bir iş yeri açabilirsem işi yapabileceğimi ve geçimimi sağlayabileceğimi düşünüyordum. İş ararken İŞKUR'la sürekli irtibat halindeydim. Bana engellilere hibe desteği olduğunu söylemişlerdi. Bilgi almak için kuruma gittiğimde iş süreci hakkında açıklama yapıldı. Gün geçtikçe iş kurma düşüncem ağır bastı. İŞKUR'dan başvuruların başladığı haber verilince de zaman kaybetmeden gidip proje başvurumu yaptım. Projem kabul olunca çok sevindim. Ben azmederek bu yola çıktım, başaracağım. Kendi iş yerimde yapacağım tamirat işlerinden para kazanarak, aile geçimimi sağlayacağım gibi topluma faydalı bir kişi olacağım.

Çiftçi, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor