Kastamonu'da bir doktor Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
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Kastamonu'da bir doktor Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da bir doktor Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kastamonu'da Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi doktorlarından Baş (65) hayatını kaybetti.

Baş'ın naaşı yarın İnebolu ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, hastanenin Kovid-19 salgını sürecinde ikinci sağlık şehidini verdiği belirtilerek, "Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Baş'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi yönetimine, doktorlarına ve personeline başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 22 Aralık 2020'de hastane çalışanı Radyoloji Uzmanı Dr. Vedat Gök de Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetmişti.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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