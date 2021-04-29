Kastamonu'da bir binadaki tele takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
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Kastamonu'da bir binadaki tele takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Kastamonu'da bir binadaki tele takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da bir binanın 7. katındaki tele takılan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kastamonu'da bir binanın 7. katındaki tele takılan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kuzeykent Mahallesi Elmas Sokak'ta bulunan bir binanın 7. katında tele takılarak asılını kalan güvercini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri güvercini kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye merdiveniyle güvercine ulaşan ekipler, güvercini bulunduğu yerden kurtardı. Güvercin tedavi edilmek üzere Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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