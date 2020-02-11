Kastamonu'da bir aracın yakıt deposunda tarihi eserler yakalandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda tarihi eserler ele geçirildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda tarihi eserler ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında ilçenin Çördük mevkisinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Aramada, aracın yakıt deposuna saklanan ve Roma dönemine ait olabileceği belirtilen tarihi nitelikteki 16 bronz sikke, 4 bronz yüzük, 2 metal obje ve bronz kolye ucu bulundu.
Tarihi eserlere el koyan jandarma bir kişiyi gözaltına aldı.