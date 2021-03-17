Kastamonu'da bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
17.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:20
Kastamonu'nun Daday ilçesindeki bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kastamonu'nun Daday ilçesindeki bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda, 2 dairesinde virüs görülmesi nedeniyle bir apartmanın 7 gün süreyle karantinaya alındığı açıklandı.
Güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığı belirtilen kararda, karantinadaki kişilerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek birimlerince karşılanacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor