Kastamonu'da bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kastamonu'da bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

17.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:20
Kastamonu'da bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda, 2 dairesinde virüs görülmesi nedeniyle bir apartmanın 7 gün süreyle karantinaya alındığı açıklandı.

Güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığı belirtilen kararda, karantinadaki kişilerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek birimlerince karşılanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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